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Erzurum'da PALTİM ekipleri 860 ailenin ihtiyacını giderdi

Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurulan Palandöken Belediyesi Toplum İletişim Merkezi (PALTİM), 860 vatandaşın ihtiyacını giderdi.

29.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:36
Erzurum'da PALTİM ekipleri 860 ailenin ihtiyacını giderdi
Erzurum 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurulan Palandöken Belediyesi Toplum İletişim Merkezi (PALTİM), 860 vatandaşın ihtiyacını giderdi.
Palandöken Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüse karşı yürütülen çalışmalar çerçevesinde PALTİM'in hizmet vermeye başladığı bildirildi.
Tedbirler kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı bulunanların ve engellilerin ihtiyaçlarını kapılarına kadar teslim eden PALTİM ekipleri, 860 vatandaşın ihtiyacını karşıladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Muhammed Sunar, koronavirüsün ortaya çıkmasının ardından salgınla mücadele konusunda yapabilecekleri çalışmaları masaya yatırdıklarını belirtti.
Sağlık Bakanlığının uyarı ve önerilerini dikkate aldıklarını ifade eden Sunar, ilçenin dezenfeksiyonu için 50 kişiden oluşan 25 ekip oluşturduklarını, toplu yaşam alanlarına öncelik vererek ilçenin her noktasında dezenfeksiyon yaptıklarını kaydetti.
Ayrıca PALTİM'i hayata geçirdiklerini belirten Sunar, "Burada 15 kişilik ekiple hizmet veriyoruz. Toplum sağlığını düşünerek evde kalan, ileri yaş grubunda bulunan nüfusun ihtiyaçlarını kapıya teslim etmenin yanı sıra çağrı merkezi hizmeti de veriyoruz. Bugün itibarıyla 860 aileye hizmet vermiş durumdayız. 65 kişilik bir ekiple çalışma yürütüyoruz. Hassasiyetle ve özveriyle görevini yerine getiren ekibimizi yürekten kutluyorum. Bu noktada da 'Evde kal' çağrımızı tekrarlıyoruz. Tedbirler ve hayata geçirilen hastalıktan korunma disiplin ve programına herkesin uyması gerekiyor. Süreçte hayatlarını halka hizmete adayan sağlık personeli başta olmak üzere tüm kamu çalışanlarına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Palandöken, Erzurum, Güncel

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