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Erzurum'da 'Pandemi Kurulu' toplandı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele için alınan ek önlemleri duyurmasının ardından Erzurum'da İl İdare Kurulu toplandı.

28.03.2020 16:17 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:17
Erzurum'da 'Pandemi Kurulu' toplandı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele için alınan ek önlemleri duyurmasının ardından Erzurum 'da İl İdare Kurulu toplandı.

Erzurum Valisi Okay Memiş başkanlığında yapılan toplantıya ilgili kurumların amirleri katıldı. Basına kapalı gerçekleşen ilk toplantının ardından alınan kararlar yazılı olarak açıklandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, bugün saat 17.00 itibariyle şehirlerarası otobüs yolculuklarının valilik iznine bağlandığı belirtildi. Toplantıda alınan 9 maddelik kararlar şöyle açıklandı: "28 Mart 2020 Cumartesi günü saat 17.00 itibariyle tüm şehirler arası otobüs yolculuklarının valilik izni ile yapılması, tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşların seyahatlerinin valilik izni ile yapılması, seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşların valilik koordinesinde oluşturulacak seyahat izin kurulu tarafından izin alarak yolculuk yapabilmesi, seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında sağlık ve emniyet yetkililerinden oluşan ekipler tarafından yapılan kontroller sonucunda otobüs seferlerine başlanması, yolculuk yapan vatandaşların telefon numaraları, adresleri alınarak gidecekleri yerin valiliğine bildirilmesi, ilimize giriş yapan vatandaşların sağlık taraması yapılacak ve karantinaya alınmasını gerektirecek bir durum olması halinde ilgili kişi veya kişiler 14 gün karantinaya alınması, karantinaya alınmayanlar arasında 14 gün süreyle gözlem altında tutulması gereken vatandaşlara evlerinde kalmaları hususu tebliğ edilerek kontrollerinin yapılması, uygulama süresince otobüs firmalarının şehir içi servis hizmetlerinin yasaklanması, izinsiz yolculukların önlenmesi amacıyla yol kontrolü planlanarak ve bu kontrollerin kolluk kuvvetleri tarafından uygulanması yönünde kararlar alınmıştır."


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Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Erzurum, Güncel

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