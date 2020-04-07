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Erzurum'da pazarcıların yer kavgası

ERZURUM'un Palandöken ilçesinde pazarcılar arasında çıkan ve 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı-sopalı kavga, karakol önünde silahlı saldırıya dönüştü.

07.04.2020 15:05 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:05
Erzurum'da pazarcıların yer kavgası

ERZURUM'un Palandöken ilçesinde pazarcılar arasında çıkan ve 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı-sopalı kavga, karakol önünde silahlı saldırıya dönüştü. Kimliği açıklanmayan bir pazarcı, karakoldan çıkan pazarcıyı vurup yaraladı. Kaçan saldırgan pazarcı aranıyor.

Pazarcılar arasındaki yer kavgası sabah saatlerinde, Palandöken ilçesi Yunusemre semtinde kurulan salı pazarında yaşandı. Yaklaşık 20 pazarcı bıçak ve sopalar ile birbirlerine saldırdı. Polisin müdahalesiyle son bulan kavgada yaralanan 2 kişi, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Gözaltına alınan 2 kişi Gürcükapı Polis Merkezi'ne, 3 kişi de Gölbaşı Polis Merkezi'ne götürüldü. Pazarda yeni bir olay yaşanmaması için polis geniş güvenlik tedbiri aldı.

POLİS MERKEZİ ÖNÜNDE MERMİ YAĞDIRDI

Ancak bıçaklı- sopalı kavga, öğle saatlerinde silahlı saldırıya dönüştü. Gölbaşı Polis Merkezi'ne yakın bir yerde aracıyla park eden pazarcı, içeriden çıkan pazarcıya tabancayla kurşun yağdırdı. Adı açıklanmayan saldırgan kaçarken, yaralanan ve kimliği açıklanmayan pazarcı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırının ardından bölgeye özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri, sevk edildi. Toplanan kalabalık polis merkezi önünden uzaklaştırıldı. Olay yerinde 7 boş kovan bulan polis, kaçan saldırganı arıyor.

Öte yandan Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kavgaya karışan pazarcılara, bir hafta süreyle pazarlarda tezgah açma yasağı getirdi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Palandöken, Erzurum, Polis, kavga, Güncel
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