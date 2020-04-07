Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Erzurum'da pazarcıların yer kavgası

ERZURUM merkez Palandöken İlçesi'nde yer tartışması yüzünden çıkan ve 2 kişinin yaralandığı kavga polis merkezi önünde devam etti.

07.04.2020 15:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:51
Erzurum'da pazarcıların yer kavgası

ERZURUM merkez Palandöken İlçesi'nde yer tartışması yüzünden çıkan ve 2 kişinin yaralandığı kavga polis merkezi önünde devam etti. Polis merkezi önüne aracıyla bekleyen bir kişi, silahıyla bir kişiyi yaraladı.

Olay sabah saatlerinde Palandöken ilçesi Yunusemre semtinde kurulan Salı pazarında meydana geldi. Burada yer yüzünden 20'ye yakın pazarcı arasında kavga çıktı. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken, gözaltına alınan 2 kişi Gürcükapı, 3 kişi de Gölbaşı Polis Merkezi'ne götürüldü. Pazarda yeni bir olay yaşanması için polis güvenlik tedbirlerini artırdı.

POLİS MERKEZİ ÖNÜNDE MERMİ YAĞDIRDI

Pazarda yaşanan kavga sonrası öğle saatlerinde Gölbaşı Polis Merkezi önü karıştı. Polis merkezine yakın bir noktada otomobiliyle bekleyen bir kişi, içerden çıkan bir kişiye kurşun yağdırdı. Yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Özel harekat, çevik kuvvet ekipleri bölgede yığılan vatandaşları uzaklaştırırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaptı. Ekipler, olay yerinde 7 kurşun topladı. Olayı gören bir vatanda, araçla gelen saldırganın elindeki silahla ateş ettiğini kendisinin de birini vurursun diye ikaz ettiğini söyledi.

Polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüpheliyi arıyor. Bu arada Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kavgaya karışan esnafa, bir hafta boyunca pazarlara girme yasağı getirdi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Palandöken, Erzurum, Polis, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Erzurum'da pazarcıların yer kavgası - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İBB Bilim Kurulu’ndan 8 maddelik koronavirüs önerisi Haberler
İBB Bilim Kurulu'ndan 8 maddelik koronavirüs önerisi
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, ağabeyinin ölümüne neden oldu Haberler
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, ağabeyinin ölümüne neden oldu
Üreticiler satılmayan binlerce ıspanağı çaya döktü Haberler
Üreticiler satılmayan binlerce ıspanağı çaya döktü
Ceza kesilen genç kızın verdiği tepki şaşırttı: Canım istedi çıktım Haberler
Ceza kesilen genç kızın verdiği tepki şaşırttı: Canım istedi çıktım
Bilim Kurulu, maske konusunda neden fikir değiştirdi? İşte en önemli etken Haberler
Bilim Kurulu, maske konusunda neden fikir değiştirdi? İşte en önemli etken
ABD’de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü
Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya’dan sevindiren bir haber daha! Haberler
Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya'dan sevindiren bir haber daha!
Esenyurt’ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı Haberler
Esenyurt'ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

18:18: TUNCELİ Gülistan ve uzman çavuş aranırken Esma'nın cansız bedeni bulundu - Haber 18:18: Apart işletmecisinin kız öğrencilerle tartıştığı görüntüye inceleme - Haber 18:18: ABD'nin Demokrat başkan adaylarından Biden: "Seçimleri Kovid-19 yüzünden erteleyemeyiz" - Haber 18:18: İstanbul'da Kovid-19 hastası tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi - Haber 18:18: KVKK Başkanı Bilir, Kovid-19 mücadelesinde kişisel verilerin korunmasını değerlendirdi Açıklaması - Haber 18:10: İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri - Haber 17:36: Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık - Haber 17:36: Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki ağabeyinin ölümüne neden oldu - Haber 17:07: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı - Haber 16:44: Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu - Haber 17:39: 242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor - Ekonomi