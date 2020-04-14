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Erzurum'da polis denetimleri sürüyor

Erzurum'da polis ekipleri Korona virüs tedbirleri kapsamında şehir giriş ve çıkışlarında kontrollerini sürdürüyor.

14.04.2020 19:47 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:48
Erzurum'da polis denetimleri sürüyor
Erzurum 'da polis ekipleri Korona virüs tedbirleri kapsamında şehir giriş ve çıkışlarında kontrollerini sürdürüyor.

Erzurum'un doğu girişinde Karskapı uygulama noktasında, batı girişinde ise Ilıca uygulama noktasında denetimlerini artıran polis ve jandarma ekipleri sürücülere ateş testi yapıp seyahat belgelerini sorguluyor. Polis ekipleri uygulama noktalarında vatandaşlara korona virüsten önlenme konusundaki kuralları hatırlatıp evde kalmaları için tavsiyelerde bulunuyor.

Öte yandan Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler görevlilerce halkın yoğunlukta bulunduğu market, bankamatik ve bunun gibi yerlerde aralıksız olarak devam ediyor. Yine tedbirler kapsamında polis tarafından vatandaşlara maske dağıtımı yapılıyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Erzurum, Ilıca, Polis, 3. Sayfa
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