Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Erzurum'da polis merkezi yanında semt pazarında silahlı kavga

Erzurum'da polis merkezinin yanında bulunan Salı pazarında silahlı kavga yaşandı.

07.04.2020 12:59 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:00
Erzurum'da polis merkezi yanında semt pazarında silahlı kavga
Erzurum 'da polis merkezinin yanında bulunan Salı pazarında silahlı kavga yaşandı.

Edinilen bilgiye göre bugün saat 12.15 sıralarına Mahallebaşı semtinde bulunan polis merkezinin yanında bulunan pazarda iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Polis kavgaya müdahale ederek kalabalığı dağıttı. Daha sonra minibüs ile bölgeye gelen bir grup silahla rastgele ateş etti. Burada bir kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan aracı yakalanması için operasyon başlatıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Erzurum, kavga, Polis, 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Erzurum'da polis merkezi yanında semt pazarında silahlı kavga - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Salgın, Almanların çark etmesini sağladı: Müslümanları yanlış tanımışız Haberler
Salgın, Almanların çark etmesini sağladı: Müslümanları yanlış tanımışız
Koronavirüsün sona ermesi için halka oruç tutun ve dua edin çağrısı Haberler
Koronavirüsün sona ermesi için halka oruç tutun ve dua edin çağrısı
4 yaşındaki oğlunu boğan kadını, kardeşi ihbar etti Haberler
4 yaşındaki oğlunu boğan kadını, kardeşi ihbar etti
İngiltere’den virüse yakalanan Johnson’ın son durumu hakkında açıklama Haberler
İngiltere'den virüse yakalanan Johnson'ın son durumu hakkında açıklama
Bin 400 nüfuslu belde, korona ile mücadelede Türkiye’ye örnek oluyor Haberler
Bin 400 nüfuslu belde, korona ile mücadelede Türkiye'ye örnek oluyor
Koronaya yakalandığını zannedip hastaneye koştu! Gerçek bambaşka çıktı Haberler
Koronaya yakalandığını zannedip hastaneye koştu! Gerçek bambaşka çıktı
Avrupa’da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke belli oldu Haberler
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke belli oldu
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçecek Haberler
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçecek

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

13:34: Van'da bir mahalle daha karantinaya alındı - Haberler 13:32: Tunceli'de baraj gölünde ceset bulundu - Haberler 13:32: HDP Grup Başkanvekili Oluç, infaz düzenlemesi teklifini eleştirdi Açıklaması - Haberler 13:31: Polis, evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü - Haberler 13:30: Türk ve Suriyeli kadınlar Kovid-19 ile mücadeleye destek için maske üretiyor - Haberler 13:19: Türklerin koronavirüs sebebiyle yardım götürdüğü yaşlı Almanlar: Müslümanları yanlış tanımışız - Haberler 13:06: Etiyopya'da koronavirüsün sona ermesi için halka dua ve oruç çağrısı yapıldı - Haberler 12:17: Belde belediyesi, koronavirüsle mücadele tüm Türkiye'ye örnek oluyor - Haberler 12:15: Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu 12:15: Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu - Haberler 12:08: 4 yaşındaki çocuğunu boğarak öldüren kadın, kardeşinin ihbarı ile yakalandı - Haberler 12:28: Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek