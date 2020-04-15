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Erzurum'da polisten sosyal mesafe tedbirleri

Erzurum'da polis PTT ve banka önlerinde işlem yapmak için bekleyen vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı.

15.04.2020 09:26 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:26
Erzurum'da polisten sosyal mesafe tedbirleri
Erzurum 'da polis PTT ve banka önlerinde işlem yapmak için bekleyen vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Erzurum'da polis vatandaşları anonslarla evde kalmaları konusunda uyarırken, banka ve PTT önlerinde bekleyen vatandaşları da sosyal mesafeye dikkat etmelerini konusunda bilgilendirdi. Halka broşür dağıtan polis ekipleri şehrin en işlek caddelerinden Cumhuriyet Caddesinde sosyal mesafeye dikkat etmeyen vatandaşları ikaz etti. Telekom, PTT ve banka önlerindeki vatandaşları sosyal mesafe uzaklığına dikkat ederek sırada kalmalarını isteyen polis ekipleri, park yasağı uygulanan cadde de sürücüleri de beklememeleri konusunda ikaz etti. Güvenlik şeridi çekilen cadde boyunca tedbirlerini sürdüren polis ekipleri vatandaşları kurullar konusunda da bilgilendirmeyi ihmal etmedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Erzurum, Polis, PTT, Güncel
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