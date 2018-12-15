Erzurum'da Rahatsızlanan Hükümlü Ambulans Helikopterle Hastaneye Kaldırıldı

Erzurum
'da cezaevinde rahatsızlanan hükümlü, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı. Horasan
ilçesindeki K-2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü bulunan S.N, aniden rahatsızlandı. Jandarma
ekiplerince İlçe Devlet Hastanesine götürülen S.N'nin burada yapılan ilk kontrollerinde beyin kanaması geçirdiğinden şüphelenildi.
İlçeye 80 kilometre uzaklıkta bulunan Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledilmesine karar verilen S.N'nin kara yoluyla götürülmesinin riskli olduğu gerekçesiyle ambulans helikopter istendi.
Kent merkezinden havalanarak Horasan'a giden ambulans helikoptere alınan S.N, getirildiği BEAH pistinde sağlık görevlilerince helikopterden indirildi.
Ambulansla hastaneye götürülen S.N. tedavi altına alındı.
Horasan,Erzurum
15 Aralık 2018 Cumartesi 17:51