Haberler » Güncel » Erzurum'da rehin alma ve gasp iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Haber

Erzurum'da rehin alma ve gasp iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Erzurum'da, 2 gün boyunca rehin aldıkları kişiyi darp ve gasp ettikleri öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

20.11.2019 18:04 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:04Erzurum'da rehin alma ve gasp iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
'da, 2 gün boyunca rehin aldıkları kişiyi darp ve gasp ettikleri öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.
İddiaya göre, ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde yaşayan M.C.Y, akşam saatlerinde evine gittiği sırada Berat Polat ve Yusuf Aykut tarafından durduruldu.
Polat ve Aykut, tartışma sonrası aynı mahalledeki bir evin banyosuna zorla hapsettikleri M.Ç.Y'ye 2 gün boyunca işkence yaptı.
Daha sonra şüpheliler, Palandöken Dağı'na götürdükleri ve darbettikleri M.Ç.Y'nin cep telefonu, banka kartları ile saatini gasbettikten sonra bölgeden uzaklaştı.
Çevredekilerin yardım ettiği M.Ç.Y, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Olayın ardından kaçan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince aynı mahallede kısa süre sonra yakalandı.
Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından Erzurum Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, "adam yaralama ve gasp" suçlarından tutuklandı.

Palandöken, Erzurum, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:00 Halk Bankası avukatlarından ABD'deki davanın düşürülmesi ve reddihakim talebi
00:58 Kars'ta, apartmanın çatı katında çıkan yangın panik yarattı
00:57 Tokat'da otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
00:56 2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
00:55 Bıçaklı kavga: 1 ölü
00:50 Bakan Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya terör tepkisi: FETÖ dahil, tüm teröristler AP'de cirit atıyor
00:37 ABD Büyükelçiliği'nden İslami değerlerle dalga geçen konsolosluk çalışanlarıyla ilgili açıklama: Üzüntü duyduk
23:28 Bakan Soylu'dan Saadet Partili Cihangir İslam'a: Sen provokatörsün, hainsin
22:48 Savcılık, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın, annesinin evine yaklaşmaması yönünde karar aldı
22:22 Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı
21.11.2019 01:01:02