28.06.2019 11:37
Haberler » Güncel » Haber

Erzurum'da sağanak sele dönüştü

Erzurum

Erzurum'un Horasan ilçesinde doluyla karışık yağış sele dönüştü.

Erzurum 'un Horasan ilçesinde doluyla karışık yağış sele dönüştü. Horasan merkez mahallelerinde yollardan taşan sel suları çok sayıda ev ve ahırlarda su baskınlarına, tarım arazilerinde ise maddi hasara neden oldu.

Sel felaketinde can kaybının olmaması sevindirirken ilçede cadde ve yollar da sular altında kaldı. Fatih Sultan Mehmet , Hasan Baba , Camii Kebir mahallelerinde ikamet eden ve evlerini su basan vatandaşlar maddi zararlarının büyük olduğunu, ayrıca eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini dile getirerek yetkililerden yardım istedi.

Ayrıca Horasan Belediyesine bağlı çok sayıda iş makinesi de vatandaşların sel sularından zarar görmemesi için uzun süre mesai yaptı. - ERZURUM
Kaynak: İHA
Horasan , Erzurum , Güncel

Son Dakika Haberleri
11:48 15 metrelik minareyi matkapla yıkıyor
11:47 FETÖ'nün "öğrenci yapılanmasına" yönelik operasyon - SİVAS
11:47 FETÖ/PDY şüphelileri adliyeye çıkarıldı
11:46 Dağıtıcı olarak işe başladığı gazetenin sahibi oldu
11:46 Yunus şovunun yerini deniz kızları aldı
11:45 Suriye sınırına gece yarısı komando ve askeri sevkiyatı
11:45 Çökme sonucu kullanılamaz hale gelen Morandi Köprüsü, patlayıcılarla yıkıldı