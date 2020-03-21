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Erzurum'da sağlık çalışanlarına şehir içi ulaşım ücretsiz

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanlarının şehir içi toplu taşımadan ücretsiz yararlanacağını duyurdu.

21.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:46
Erzurum'da sağlık çalışanlarına şehir içi ulaşım ücretsiz
Erzurum Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanlarının şehir içi toplu taşımadan ücretsiz yararlanacağını duyurdu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı büyük mücadele verdiği belirtildi.
Sağlıkçılara "Birlikte Başaracağız" sloganıyla destek verildiği aktarılan açıklamada, "Ülkemizin koronavirüsten korunması için büyük bir gayret ve fedakarlık örneği sergileyen sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Kimlik kartlarını gösteren sağlık çalışanlarımıza belediye otobüslerimiz, özel halk otobüsleri ve minibüsler ücretsiz olacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, ayrıca toplu taşıma araçlarının her gün belirli aralıklarla dezenfekte edildiği bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Erzurum, Güncel

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