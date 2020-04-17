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Erzurum'da sağlık çalışanlarına tatlı bir mola

Erzurum'da sağlık çalışanlarına tatlı bir molaERZURUM'da butik pasta yapan 7 kadın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede en önde yer alan sağlık çalışanlarına 'tatlı bir mola' için 15 pasta ile birlikte çeşitli kurabiyeler hediye etti.

17.04.2020 16:35 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:38
Erzurum'da sağlık çalışanlarına tatlı bir mola
ERZURUM'da butik pasta yapan 7 kadın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede en önde yer alan sağlık çalışanlarına 'tatlı bir mola' için 15 pasta ile birlikte çeşitli kurabiyeler hediye etti. Koronavirüs temalı özel olarak yapılan pastalar Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi çalışanlarına teslim edildi.
Erzurum'da evlerinde butik pasta yapan kadınlar, koronavirüs ile mücadelede en önde yer alan sağlık çalışanlarını unutmadı. Bir araya gelen kadınlar evlerinde 2 gün boyunca hiç durmadan çalışıp sağlık çalışanları için özel yaş pastalar ve çeşitli kurabiyeler yaptı. Sağlıkçıların böylesine yoğun ve yorgun günlerinde kendilerine Türk halkı olarak yanlarında olduklarını hatırlatmak için böyle bir jest yaptıklarını söyleyen kadınlardan Yağmur Ece Battal (28), "Sağlık çalışanları gece gündüz ve tatil demeden büyük bir özveri ile çalışıyorlar. Başkalarının sağlığı için kendi sağlıklarını hiçe sayıyorlar. Bazıları kendilerinin, çocuklarının, anne ve babalarının doğum gününü bile kutlayamıyor. Hastalar ile temasta olan sağlıkçıların çoğu evine gidemiyor. Onların bu mücadelesi ve çalışmasının karşılığı ödenmez. Tüm sağlık çalışanlarımıza destek olmak için bugün buraya pastalarla geldik. Yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz" diye konuştu.
Erzurumlu kadınlara teşekkür eden sağlık çalışanlarından Kovit Klinikleri Koordinötür Hemşiresi Sema Köse ise, "Yoğun bir şekide çalışıyoruz. Kadınlarımızın getirdiği pasta ve kurabiyeleri verilen molalarda yiyeceğiz. Pastaların üzerinde koronavirüs ve biz sağlık çalışanlarının temaları olması çok güzel. Bizim için büyük bir emek vermişler. Teşekkür ediyoruz. Bugün benim doğum günüm. Benim için ayrıca büyük bir sürpriz oldu" dedi. Erzurum’da sağlık çalışanlarına tatlı bir mola

Kaynak: DHA

Etiketler: Atatürk Üniversitesi, Koronavirüs, Güncel
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