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Erzurum'da sağlık sorunları yaşayan bazı yaşlılar polislerce hastaneye götürüldü

Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü bazı vatandaşlar, sağlık sorunları yaşamaları sebebiyle polislerce evlerinden alınıp hastaneye götürülerek yeniden evlerine bırakıldı.

14.04.2020 21:20 | Son Güncelleme: 14.04.2020 22:16
Erzurum'da sağlık sorunları yaşayan bazı yaşlılar polislerce hastaneye götürüldü
Erzurum 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü bazı vatandaşlar, sağlık sorunları yaşamaları sebebiyle polislerce evlerinden alınıp hastaneye götürülerek yeniden evlerine bırakıldı.
Kentte, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara valilik bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu mensupları destek olup ihtiyaçlarını karşılıyor.
Gıda ve sağlık konusundaki ihtiyaçları başta olmak üzere gerekli ihtiyaçlarını 112, 155 ya da 156 numaralı telefonları arayarak polis, jandarma, sağlık görevlilerine ileten bu kişiler, Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki görevlilerden yardım alıyor.
Bu çerçevede çeşitli sağlık sorunları sebebiyle söz konusu ihbar hatlarını arayarak yardım isteyen 65 yaş ve üstü bazı kişiler, polislerce evlerinden alınıp hastaneye götürüldü ve tedavi veya muayenelerinin ardından tekrar evlerine getirildi.
Polisler ayrıca kentte halkın yoğunlukta bulunduğu market, bankamatik ve bunun gibi yerlerde sosyal mesafeyi korumak için denetimlerini sürdürdü.
Sosyal mesafenin uygulanması için toplu taşıma araçlarında da uygulama yapan ekipler, giriş çıkışın bazı meslek grupları hariç yasak olduğu kentin bu noktalarında da sıkı kontroller yapıyor.
Bu noktalarda şehre giriş çıkışlarına izin verilen vatandaşların ateşlerini ölçen ekipler, kentin bazı noktalarında da vatandaşlara maske dağıttı.

Kaynak: AA

Etiketler: Erzurum, Polis, Güncel
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