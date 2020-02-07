Erzurum'da sağlıkçılara yeni tip koroanvirüs eğitimi

Erzurum'da sağlık çalışanları Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsünden korunma, kontrol ve tedavisi hakkında eğitim aldı.

İl Sağlık Müdürlüğünce Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) Konferans Salonu'nda yeni tip koronavirüse karşı bilgilendirme, koruma, kontrol ve tedavi hakkında düzenlenen eğitim toplantısına kent ve ilçelerdeki hastanelerde görev yapan yöneticiler, sağlıkçılar, toplum sağlığı merkezi ile 112 Acil Servis çalışanları ve aile hekimleri katıldı.

Toplantıda konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, eğitimin 4 gün süreceğini belirterek, kentte görevli tüm sağlıkçıların sağlık hizmetlerinde çok önemli rolü olduğunu söyledi.

Fedakarca çalışmalarından dolayı mesai arkadaşlarına teşekkür eden Bedir, "Hastane ve birinci basamak sağlık hizmetleri ile 112 Acil Servis çalışanlarının kendi alanlarında verdikleri hizmetlerde vatandaşlarımızla direkt temasta olduklarından, sundukları tıbbi hizmetin yanında iletişimlerinin de çok önemli yeri var. Koruyucu sağlık hizmetlerinde gösterilecek başarı hem vatandaşlarımızın kronik hastalık yüklerini azaltmada hem de hayat kalitesini yüksek tutmada en önemli basamaklardan birisi." dedi.

BEAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ömer Karaşahin de konuyla ilgili sunum yaparak ülkede yeni koronavirüsten etkilenmiş bir vakanın olmadığını kaydetti.

Virüslerden korunmak için uzmanından öneriler

Tüm enfeksiyonlarda olduğu gibi koronavirüsten de korunmak için en önemli yolun kişilerin ve sağlıkçıların uygun korunma önlemi alması olduğunu vurgulayan Karaşahin, şu ifadeleri kullandı:

"Korunma önlemlerinin başında kişilerin ellerini sık sık yıkaması, öksürürken, hapşırırken kol içine hapşırıp öksürmesinin ve hasta olan kişilerle temas etmemek geliyor. Bunlar aslında tüm solunum yoluyla bulaşan enfeksiyonlardan korunmak için gerekli önlemler. Koronavirüs de dahil olmak üzere tüm enfeksiyon hastalıklara karşı hazırlıklıyız."

Toplantı katılımcıların soru ve cevap şeklinde konu üzerine görüş bildirmeleriyle sona erdi.

Kaynak: AA