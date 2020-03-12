Erzurum'da sahte para ile hayvan ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı
Erzurum'da, sahte parayla büyükbaş hayvan ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
12.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:06
Erzurum 'da, sahte parayla büyükbaş hayvan ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Tortum ilçesinde sahte para kullanılarak büyükbaş hayvan satın alındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve istihbarı çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimlik bilgilerine ulaşan ekipler, Tortum ve Çanakkale'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 3 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerinde yapılan aramada 209 adet sahte 100 liralık banknotun yanı sıra 1 ruhsatsız tabanca ve 25 bin lira ele geçirilen şüpheliler, Tortum Adliyesine sevk edildi.
Yetkililer, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla yapılan çalışmalara aralıksız devam edildiğini bildirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Tortum ilçesinde sahte para kullanılarak büyükbaş hayvan satın alındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve istihbarı çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimlik bilgilerine ulaşan ekipler, Tortum ve Çanakkale'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 3 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerinde yapılan aramada 209 adet sahte 100 liralık banknotun yanı sıra 1 ruhsatsız tabanca ve 25 bin lira ele geçirilen şüpheliler, Tortum Adliyesine sevk edildi.
Yetkililer, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla yapılan çalışmalara aralıksız devam edildiğini bildirdi.
Kaynak: AA
Manşet
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