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Erzurum'da "Saltuklu Yılı" etkinlikleri 2021'e ertelendi

Erzurum'da bu yılın "Saltuklu Yılı" ilan edilerek yapılması planlanan etkinlikler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla 2021'e ertelendi.

23.03.2020 16:38 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:38
Erzurum'da
Erzurum'da bu yılın "Saltuklu Yılı" ilan edilerek yapılması planlanan etkinlikler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla 2021'e ertelendi.
Anadolu'da kurulan ilk Müslüman Türk beyliği olan ve Erzurum'u başkent seçen Saltukluların anılması dolayısıyla Yakutiye Belediyesince hazırlanan ve ilan edilen "Saltuklu Yılı" etkinlikleri yeni tip koronovirüs engeline takıldı.
Nisan ayında düzenlenecek panelle açılışı yapılıp daha sonra bir dizi toplantı, söyleşi, sportif faaliyet ve kültürel etkinlikle yıl boyu sürmesi planlanan organizasyon gelecek yıla ertelendi.
Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Erzurum'un Saltuklu'ya başkentlik yapmış bir şehir olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Bir çok kadim medeniyetin her köşede hissedildiği şehrimizde Saltukluların bıraktığı izlerin halen dimdik ayakta olduğunu görüyoruz. Saat Kulesi, Tepsi Minare, Ulucami, Kaleiçi Mescidi gibi tarihi değerlerimiz Saltukluların bize emanetidir. Bu amaçla Erzurum tarihini hem de Anadolu'nun Müslümanlaşmasında, Türkleşmesinde büyük katkısı olan ve birçok tarihi eser kazandıran Saltuklu'yu analım ve tarihin tozlu sayfalarında unutulmuş olarak kalmasının önüne geçelim istedik.
Ancak dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de alınan olağanüstü tedbirlerle önüne geçilmesine çalışılan koronavirüs salgını nedeniyle bu projemizi erteleyerek önümüzdeki yıl ulusal ve uluslararası düzeyde kutlamak istiyoruz. İnsan sağlığı elbette her şeyden önemli. Yakutiye Belediyesi olarak bu mücadelede biz de elimizden geldiğince gerekli tedbirleri aldık."
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Kaynak: AA

Etiketler : Yakutiye, Güncel

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