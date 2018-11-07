Erzurum'da "Şehitler Anıtı ve Şehitler Çeşmesi" Açılışı

Türkiye
Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Erzurum
Temsilciliği tarafından yaptırılan "Şehitler Anıtı ve Şehitler Çeşmesi" düzenlenen törenle açıldı.
Erzurum'un Toparlak Mahallesi yakınındaki alanda yaptırılan ve şehitler Ömer Halisdemir, Yakup Sürücü, Burak Karakoç
, Paşa Özen ile Nihat Işık'ın isimlerinin verildiği çeşmenin açılışı öncesinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Erzurum Valisi Okay Memiş
, burada yaptığı konuşmada, vatan için şehit düşenler için hiçbir sözün yeterli olmayacağını ve onların hakkının asla ödenemeyeceğini söyledi.
Ülkede toplum değerlerine saldıran tüm terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğine işaret eden Memiş, şöyle devam etti:
"Bu ülkenin bölünmez bütünlüğü için herkes mücadele ediyor. Bizler görevimiz gereği, güvenlik korucularımız ise, önce gönüllü korucu sistemiyle kendi yaşadıkları coğrafyada bu sistemin içine dahil olarak mücadele ediyorlar. Tıpkı asker ve polisimiz gibi. Allah onlardan razı olsun. Bu mücadele çok önemli ve hassas bir mücadeledir. Kürt, Zaza kardeşlerimiz bizim başımızın tacıdır. Alevi, Sunni'siyle bölücülere taviz verme ihtimalimiz hiç yok. Hainlerle, bölücülerle, devletin karşısında olup, bu toplumun huzurunu, bu toplumun mutluluğunu birlik ve beraberliğin bozacak olan bütün unsurlarla olan mücadelemizi devam ettireceğiz."
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen
de, büyük millet ve büyük medeniyetin temsilcisi olmanın bir bedeli olduğunu ifade ederek, "Bu milletin dün şehitleri vardı, bugün var, yarın da olacak." diye konuştu.
Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen de, terör örgütü PKK
'nın Kürt halkının temsilcisi olmadığını vurgulayarak,"Siz Kürt halkının düşmanısınız, en büyük zararı Kürt kökenli vatandaşlarımıza verdiniz. Gelen kamu hizmetlerini engellediniz, Kürtlere hizmet etmek için gelen doktorlarımızı öldürdünüz, Kürt çocuklarımızı eğitmek için gelen öğretmenlerimizi şehit ettiniz." şeklinde konuştu.
Proğrama Palandöken
Kaymakamı Mehmet Yavuz, İl Jandarma
Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Arslan, şehit aileleri ve yakınları ile çok sayıda davetli katıldı.
Türkiye
07 Kasım 2018 Çarşamba 19:59