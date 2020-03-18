Erzurum'da şehitler dualarla anıldı
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle Karskapı Şehitliği'nde bir tören düzenlendi.
18.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:07
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle Karskapı Şehitliği'nde bir tören düzenlendi.
Törene; Erzurum Valisi Okay Memiş, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Türkiye Harp Malulü Gazileri, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Recep Akgül katıldı.
Şehitlik anıtına çelenklerin sunumu ile başlayan törende saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu. Şehitlerin mezarlarına karanfil bırakan Vali Memiş, Karskapı Müzesi'nde bulunan şeref defterini imzaladı.
Polis şehitliklerini de ziyaret eden Vali Memiş ve beraberindeki heyet, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı. - ERZURUM
Törene; Erzurum Valisi Okay Memiş, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Türkiye Harp Malulü Gazileri, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Recep Akgül katıldı.
Şehitlik anıtına çelenklerin sunumu ile başlayan törende saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu. Şehitlerin mezarlarına karanfil bırakan Vali Memiş, Karskapı Müzesi'nde bulunan şeref defterini imzaladı.
Polis şehitliklerini de ziyaret eden Vali Memiş ve beraberindeki heyet, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı. - ERZURUM
Kaynak: İHA
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