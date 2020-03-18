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Erzurum'da şehitler kar yağışı altında anıldı

ERZURUM'da, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde düzenlenen tören, kar yağışı altında yapıldı.

18.03.2020 12:19 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:19
Erzurum'da şehitler kar yağışı altında anıldı

ERZURUM'da, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde düzenlenen tören, kar yağışı altında yapıldı. Protokol üyeleri, törene gelirken ve ayrılırken el sıkışmak yerine ellerini kalplerinin üzerine götürdü.

Karskapı Şehitliği'nde düzenlenen törene Vali Okay Memiş, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül katıldı. Şehitliğe çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı kerim tilaveti ve dua edilmesinden sonra Vali Memiş, Garnizon Komutanı Tarakçı, Başkan Sekmen, şehit mezarlarını ziyaret ederek, karanfil bıraktı. Kar yağışı ve tipi altında yapılan törenin ardından protokol üyeleri Asri Mezarlık'taki polis şehitliğine geçti. Burada da mezarlığa karanfil bırakan protokol, 15 Temmuz şehitlerinin mezarlarını da ziyaret ederek dua etti. Bu arada tören boyunca Vali Memiş, Garnizon Komutanı Tümgeneral Tarakçı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, koronavirüsü tedbirleri kapsamında tokalaşmadı. Tören alanına gelirken de ayrılırken de ellerini kalplerinin üzerine getirerek selamlaşıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Erzurum, Güncel

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