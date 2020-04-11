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Erzurum'da sessizlik güvenlik kameralarına yansıdı

Erzurum'da sessizlik güvenlik kameralarına yansıdı Erzurum'da Korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokakların boş kalması kentte ki güvenlik kameralarına yansıdı.

11.04.2020 17:47 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:47
Erzurum'da sessizlik güvenlik kameralarına yansıdı
Erzurum 'da sessizlik güvenlik kameralarına yansıdı
ERZURUM - Erzurum'da Korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokakların boş kalması kentte ki güvenlik kameralarına yansıdı.
İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Erzurum genelinde cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Polis ekipleri, yasağın başlamasının ardından kent genelinde farklı noktalarda kontroller gerçekleştirdi.
Kentte ki sessizlik ise polisin güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralarda her gün binlerce kişinin bulunduğu Cumhuriyet Caddesi, Havuzbaşı Kent Meydanı ve Ulu Cami istikametinin boş kaldığı görüldü.

Kaynak: İHA

Etiketler: Erzurum, Genel
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