Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Erzurum'da seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından kente araç giriş ve çıkışlarına izin...

19) tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışlarda kısıtlama yapılan Erzurum'da bu sınırlandırma 7 ille birlikte gece yarısı itibariyle sona erdi.

Erzurum'da seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından kente araç giriş ve çıkışlarına izin...
05.05.2020 09:41 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:42
19) tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışlarda kısıtlama yapılan Erzurum'da bu sınırlandırma 7 ille birlikte gece yarısı itibariyle sona erdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında, 31 ilde uygulanan şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırmasını, ilk etapta, bu geceden itibaren Erzurum, Antalya, Aydın,Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla için kaldırıldı. İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği genelgeye göre, kısıtlama 24.00'da sona erdi. 24 ilde ise kısıtlamanın devam edeceği bildirildi.

Kısıtlamanın kalktığı 7 İlden birisi olan Erzurum'da saatlerin 24.00'ı bulduğunda ise kontrol noktalarından araç giriş ve çıkışlarına izin verildi.

Aşkale Polis Kontrol Noktası ve Kars Kapı Polis Kontrol Noktasından kente giriş ve çıkış yapan sürücülerin ateşleri ölçülüyor. Araçlara kent üzerinden geçişler sırasında seyahat izin belgesi soruluyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Aydın, Araç, 3. Sayfa, Haber
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu’nun programına video göndererek soru sordu Haberler
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti Haberler
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti
HDP, partisini eleştirerek istifa eden Ahmet Şık’la ilgili açıklama yaptı Haberler
HDP, partisini eleştirerek istifa eden Ahmet Şık'la ilgili açıklama yaptı
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı Haberler
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu Haberler
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı Haberler
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı
Kumar baskınında dolaptan yakalanan kadından pes dedirten savunma: Esnafım ben Haberler
Kumar baskınında dolaptan yakalanan kadından pes dedirten savunma: Esnafım ben
Kemal Kılıçdaroğlu, darbe söylentilerine tepki gösteri: Ne darbesi Allah Aşkına Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu, darbe söylentilerine tepki gösteri: Ne darbesi Allah Aşkına
Haberler››3. Sayfa››Erzurum'da seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından kente araç giriş ve çıkışlarına izin... - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

10:40: "İstanbul'un iki yüzü" böyle görüntülendi - Haberler 10:39: Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? - Haberler 10:37: Koronavirüste yaşlılar neden risk altında? - Haberler 10:37: Maduro: ABD desteğiyle silahlı eylem ve darbe girişimi için ülkeye sızmaya çalışan 13 kişi yakalandı - Haberler 10:35: "Ölmek ne garip şey anne" notu bırakıp kaybolan genç bulunamadı - Haberler 10:03: İstanbul'daki korona kaynaklı büyük değişim, havadan görüntülendi - Haberler 09:54: Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı 09:01: Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu 07:33: Kumar baskınında dolaptan yakalanan kadından pes dedirten savunma: Esnafım ben