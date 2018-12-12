Erzurum'da Şiddetli Rüzgar

Erzurum
'da, etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatılarında hasar meydana geldi.
Kentte dün başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren rüzgarın hızı, zaman zaman saatte 50-70 kilometreye ulaştı.
Özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili olan rüzgar sebebiyle Palandöken
ilçesi Yıldızkent semtindeki Osmangazi
Mahallesi 77. Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın çatısı zarar gördü.
Yıldızkent IMKB Anadolu Lisesi
yakınındaki binanın çatısından kopan parçaların sokağa düşmesi üzerine polis ekipleri çevre güvenliği aldı. Öğrencilerin binaya yaklaşmaması için de okul yetkilileri uyarılarda bulundu.
Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye görevlileri, binada hasar tespit çalışması yaptı ve kopan parçaları temizledi.
Çatısı zarar gören apartmanın yöneticisi Nadim Salda
, hasara kuvvetli rüzgarın yol açtığını dile getirerek "Binanın etrafında polisler önlem aldı. Burada önlem alınmasaydı zaman zaman çatıdan parçaların kopması yüzünden araçlar ve çocuklar zarar görebilirdi. Rüzgarın etkisiyle çatıdan kopan parçalar Allah'a şükürler olsun kimseye zar vermedi." dedi.
Osmangazi,Palandöken,Erzurum
12 Aralık 2018 Çarşamba 15:17