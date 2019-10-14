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Erzurum'da silah kaçakçılığı operasyonu

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

14.10.2019 10:58Erzurum'da silah kaçakçılığı operasyonu
Erzurum'un Karaçoban ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 2 zanlıyı yakalamak için Karaçoban ilçesinde operasyon düzenledi.
Operasyonda şüphelilerin kullandığı bir aracın bagajında yapılan aramada, 1 kaleşnikof piyade tüfeği, 1 av tüfeği, 2 tabanca, 3 kaleşnikof şarjörü ve bu silahlara ait 165 mermi ele geçirildi.
Olaya ilişkin 2 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan her iki zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Karaçoban, Erzurum, Güncel

Kaynak: AA

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