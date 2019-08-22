Haberler» Yerel» Haber

Erzurum'da silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralı

Erzurum'da silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralıERZURUM - Erzurum'un Horasan ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybederken biri polis memuru 6 kişi yaralandı.

22.08.2019 01:53
Erzurum'da silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralı
Erzurum'da silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralı
ERZURUM - Erzurum'un Horasan ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybederken biri polis memuru 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre aralarında husumet bulunan iki aile mensupları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taşlı sopalı kavgada silahlarda kullanıldı. Polisin müdahalesine rağmen büyüyen kavgada ortalık savaş alanına döndü. Kavgada M.Y.K ve E.K. hayatını kaybederken Y.K, Ö.K, H.K, E.K. Ç,K. ve bir polis memuru yaralandı. Yaralılar Erzurum'daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.
Polis ilçede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.
Erzurum'da silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralı

Erzurum, kavga, Yerel

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Haberleri
01:53   Erzurum'da silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralı
20:58   Üniversiteli gençleri Başkan Soyer karşıladı
20:36   Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
19:43   25 yıldır kemençe yapıyor
19:15   Vatandaşların çabası hayvanların telef olmasını önledi
19:09   Bir bacağı kısa olan kadın artık yürüyebilecek
18:48   Oyun oynarken yaralanan çocuğun yengesi gözyaşlarına hakim olmadı