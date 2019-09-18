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Erzurum'da şimşekler geceyi aydınlattı

Erzurum'da şimşekler geceyi aydınlattıERZURUM - Erzurum'da akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

18.09.2019 03:13
Erzurum'da şimşekler geceyi aydınlattı
ERZURUM - Erzurum'da akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Gök gürültüsü ve sağanak yağışın beraberinde çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
Erzurum'da, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Akşam saatlerine doğru şiddeti artan yağış sağanağa dönüşünce şimşekler geceyi aydınlattı. Çakan şimşekler Erzurum'da eşsiz manzaralar oluşturdu. Şiddetli yağış ve şimşek görüntüleri ise kameralara yansıdı.
Erzurum'da şimşekler geceyi aydınlattı

Erzurum, Genel

Kaynak: İHA

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