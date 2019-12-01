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Erzurum'da sis etkili oldu

ERZURUM'da, sabah saatlerinde sis etkili olurken, görüş uzaklığı, yer yer 50 metrenin altına düştü.

01.12.2019 13:29 | Son Güncelleme: 01.12.2019 13:29Erzurum'da sis etkili oldu

ERZURUM'da, sabah saatlerinde sis etkili olurken, görüş uzaklığı, yer yer 50 metrenin altına düştü. Sürücüler, yollarda zor anlar yaşadı.

Kentte cuma gününden beri aralıklarla yağmur yağarken, bugün sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu. merkezde görüş uzaklığı, yer yer 50 metrenin altına düşerken, Palandöken Dağı'nın zirvesi, görünmez oldu. Yollarda olan sürücüler ise zor anlar yaşadı. Sisin etkisi, öğle saatlerinde azaldı. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nce bugün akşam saatlerinden itibaren Erzurum'da yoğun kar yağışının beklendiği belirtildi. Yapılan uyarıda, saat 18.00'de başlaması beklenen yoğun kar yağışının 2 Aralık Pazartesi günü saat 12.00'ye kadar devam edeceği kaydedildi. Erzurum ile Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da yaklaşık 20 santimetre tutması beklenen kar yağışının etkili olacağı belirtildi.



Erzurum, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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