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Erzurum'da sis ulaşımı aksatıyor

Erzurum'da etkili olan yoğun sis Palandöken'de görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.

14.12.2019 13:54 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:59Erzurum'da sis ulaşımı aksatıyor
'da etkili olan yoğun sis 'de görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.

Dün akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde etkili olan sis ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Erzurum- karayolu palandöken zirvesinde yoğun sis araç sürücülerini zor durumda bıraktı. Palandöken tünelinin yapılması halinde Erzurum-Tekman karayolunun çok daha sağlıklı olacağını belirten sürücüler kış mevsiminde yolun tehlikeli olduğuna dikkat çektiler.

Öte yandan Tekman ilçesinde hayvancılık yapan besiciler hayvanlarının otlarını atlı kızaklarla taşıyarak ahırlarına ulaştırıyorlar. - ERZURUM

Palandöken, Erzurum, Tekman, Güncel

Kaynak: İHA

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