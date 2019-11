Erzurum'da "Siyasette Kadın" paneli

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, "AK Parti'den önce siyasetin nesnesi kadın olarak adlandırılırken Cumhurbaşkanımızın yaptığı çalışmalarla kadın, siyasetin öznesi haline gelmeye başladı." dedi.Ban, Atatürk Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İpekyolu Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu iş birliğince Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 85. yıl dönümü dolasıyla Mavi Salon'da gerçekleştirilen ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Medine Güllece'nin başkanlığını yürüttüğü "Siyasette Kadın" panelinde, "Meclis'te kadın olmak" temalı sunum yaptı.Ban, kadının siyasetteki yerinin demokratik gelişmelerle alakalı olduğunu söyledi.Türk kültüründe kadınlara önem verildiğine işaret eden Ban, "Dünyanın farklı coğrafyalarına 'ana' kavramı geçiyor mu diye baktığımda, hiçbir coğrafyada ana kavramı ile özdeşleşmiş ya da sıfatını almış değil. Bulunduğumuz coğrafya olan Anadolu'nun kelime anlamında 'kucak' ifadesi vardır. Kadına kendi kültürümüzde önem veriyoruz." diye konuştu.Ban, kadının Anadolu kültüründe her zaman var olmasına rağmen birtakım nedenlerden dolayı devlet ve ülke yönetiminde yer almadığı dile getirdi.Kadının yönetimin yanı sıra siyasetin farklı mevkilerinde de az olduğunun altını çizen Ban, şunları kaydetti:"Neden yapamıyoruz, çünkü toplumda kadının nereye özne nereye nesne yapacağız, her zaman tartışılmıştır. Halbuki Cumhurbaşkanımızın ifadesi ile hem siyasette hem de toplumda kadın öznedir. AK Parti'den önce siyasetin nesnesi kadın olarak adlandırılırken Cumhurbaşkanımızın yaptığı çalışmalarla kadın, siyasetin öznesi haline gelmeye başladı."Kadın milletvekili olarak sadece kadınların sorunlarının değil, ülkenin tüm meseleleriyle ilgilendiklerini vurgulayan Ban, "Kadın milletvekilleri kanun düzenlemeleri ve diğer çalışmalarda da yer alıyor. 5 milyon üyeyle yeryüzündeki en büyük kadın organizasyonu şu an AK Parti'dir. Aynı zamanda da kadınlarla ilgili bağımsız yönetimimiz var." ifadesini kullandı.