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Erzurum'da sokağa çıkma yasağını duyanlar bakkal ve fırınlara koştu

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar, Erzurum'da fırın, bakkal ve marketlerde yoğunluk oluşturdu.

11.04.2020 00:08 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:09
Erzurum'da sokağa çıkma yasağını duyanlar bakkal ve fırınlara koştu

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak 'ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar, Erzurum 'da fırın, bakkal ve marketlerde yoğunluk oluşturdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından bu geceden itibaren, 12 Nisan saat 00.00'a kadar 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde getirilen sokağa çıkma yasağını duyanlar, Erzurum genelinde fırın, bakkal ve marketlere akın etti. Ana cadde ve sokaklarda da trafikte yoğunluk oluşurken, iş yerleri önündeki uzun kuyruklarda bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Bazı vatandaşların da maske takmaması dikkat çekti.Polis ekipleri kent genelinde iş yerleri önünde vatandaşları sosyal mesafelere uyulması konusunda uyardı. Vatandaşlar yasak saatine kadar alışverişlerini sürdürdü.


Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Erzurum, Güncel
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