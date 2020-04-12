Erzurum'da sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere ceza
Erzurum'un Oltu ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 6 kişiye toplam 18 bin 900 lira ceza kesildi.
12.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:04
İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta, il sınırları içinde iki gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından Erzurum'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulama yapan Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kaleboğazı Mahallesi ile ilçe merkezinde 6 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini belirledi.
Yasağı ihlal eden 6 kişiye toplam 18 bin 900 lira idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA