Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Erzurum'da sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

11.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:04
Erzurum'da sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Erzurum 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.
İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından Erzurum en sakin gününlerinden birini yaşıyor.
Kentte yasak öncesi yoğun olan ve ziyaretçilerin sık uğradığı Erzurum Kalesi civarı, tarihi Çifte Minareli Medrese, Kent Meydanları ve Cumhuriyet Caddesi'nde sessizlik hakim oldu.
Kent genelinde yasağın başlamasının ardından ana cadde ve mahallelerde uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamında olanların dışında kimsenin dolaşmasına izin vermiyor.
Polis ekipleri kentin her noktasında devriye görevini sürdürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, Erzurum, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ Haberler
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler Haberler
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler
Meteoroloji’den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti Haberler
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz Haberler
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz
Haberler ›› Güncel ››Erzurum'da sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:26: Kahramanmaraş sessizliğe büründü - Haber 12:26: Denizli'de fuhuş operasyonunda 8 şüpheliye para cezası - Haber 12:26: Keban'da çiftçiye 3 bin ceviz fidanı dağıtıldı - Haber 12:26: Başkan Özdemir, bir yılını değerlendirdi - Haber 12:24: Hizmet-İş'ten sağlık çalışanlarına siperlikli maske - Haber 12:13: Bahçeli'nin yardımcısı, sokağa çıkma yasağını sert sözlerle eleştirdi - Haberler 11:29: Sokağa çıkma yasağına rağmen fuhuş pazarlığı yapan kadın, böyle görüntülendi - Haberler 11:09: Son dakika: Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı - Haber