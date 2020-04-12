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Erzurum'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde ve sokaklar sessiz

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı Erzurum'da, ikinci günde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

12.04.2020 15:10 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:42
Erzurum'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde ve sokaklar sessiz
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı Erzurum 'da, ikinci günde de cadde ve sokaklar boş kaldı.
İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından Erzurum'da araç ve insan yoğunluğu en düşük seviyeye ulaştı.
Kentte yasak öncesi ziyaretçi yoğunluğunun olduğu Erzurum Kalesi civarı, tarihi Çifte Minareli Medrese, Kent Meydanları ve Cumhuriyet Caddesi'nde yasağın ikinci gününde sessizlik hakim oldu.
Yasağın ardından ana cadde ve mahallelerde uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamında olanların dışında kimsenin dolaşmasına izin vermiyor.

Ana cadde ve bağlantı noktalarına bariyer kurarak araçların geçişini engelleyen polis ekipleri, kentin farklı yerlerinde kontrollerini sürdürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, Erzurum, Güncel
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