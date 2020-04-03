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Erzurum'da sokakta birlikte yürümeye 2 kişi sınırı

ERZURUM Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla, kent merkezinde 3 ya da daha fazla kişiden oluşan grupların birlikte yürümesine izin verilmeyecek.

03.04.2020 11:55 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:55
Erzurum'da sokakta birlikte yürümeye 2 kişi sınırı

ERZURUM Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla, kent merkezinde 3 ya da daha fazla kişiden oluşan grupların birlikte yürümesine izin verilmeyecek.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Erzurum Valisi Okay Memiş başkanlığında toplandı. Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerin ele alındığı toplantıda, il dışından kara ve havayoluyla gelecek olanların 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları, bu kurala uymayanlara 3 bin 150 lira para cezası kesilmesi kararlaştırıldı.

ARAÇLARIN KENT MERKEZİNE GİRİŞİNE İZİN VERİLMEYECEK

Ayrıca 'tedarik, üretim zinciri ve sağlık' dışında kalan araçların, 30 Nisan gününe kadar il merkezine girişine de izin verilmeyecek. Cadde ve sokaklarda, 3 ya da daha fazla kişiden oluşan grupların birlikte yürümesine izin verilmeyecek. Ayrıca market ve pazar yerlerine çocuklar alınmayacak.


Kaynak: DHA

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