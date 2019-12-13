Haberler » Güncel » Erzurum'da STK mensupları Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamalarını protesto etti - Haber

Erzurum'da STK mensupları Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamalarını protesto etti

Erzurum'da çeşitli sivil toplum kuruluşlarının (STK) mensupları, Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamalarını protesto etti.

13.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:58Erzurum'da STK mensupları Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamalarını protesto etti
'da çeşitli sivil toplum kuruluşlarının (STK) mensupları, Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamalarını protesto etti.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Erzurum Şubesi öncülüğünde, kentte faaliyet gösteren çok sayıdaki STK üyesi, Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikalara tepki göstermek amacıyla Yakutiye ilçesindeki Lalapaşa Camisi'nin önünde bir araya geldi.

Türk bayrakları taşıyan ve tekbir getiren grup adına basın açıklamasını okuyan AGD Erzurum Şube Başkanı Yusuf Kolukısa, hiçbir insanın saçının teline bile zarar gelmemesini istediklerini söyledi.

Kolukısa, Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamalarına tepki göstererek, "İnsanların hak ve hukuklarının gözetilmesini ve kimseye ikinci sınıf muamele yapılmamasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Erzurum, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:43 Beyoğlu'nda simit fırınında yangın - Haber
16:43 Neyzen Erguner: "Müziğimiz, kültürümüz mirasımızdır; mirasımızı yaşayan kültüre çevirme çabası... - Haber
16:42 Şehit emniyet müdürü Altuğ Verdi'nin adı okul kütüphanesinde yaşatılacak - Haber
16:42 Manisa'da trafik kazasında yaralanan genç 8 ay sonra öldü - Haber
16:37 Sultangazi Belediyesinden yeşil alanlara bakım - Haber
15:59 Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş - Haber
15:58 Profesör Doktor Mikdat Kadıoğlu: Karadenizlilere müjde, burnunuz küçülecek, daha düzgün olacak - Haber
13:39 "Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi - Haber
13:24 Son dakika: Adnan Oktar davasında 91 kişiye tahliye kararı çıktı - Haber
11:33 Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon - Haber
13.12.2019 16:44:18