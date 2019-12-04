Haberler » Güncel » Erzurum'da süs havuzları buz tuttu - Haber

Erzurum'da süs havuzları buz tuttu

Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı sonrası Erzurum'da hava sıcaklıklarının sıfırın altında 12 dereceye kadar düşmesiyle süs havuzları buz tuttu.

04.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:56Erzurum'da süs havuzları buz tuttu
Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı sonrası 'da hava sıcaklıklarının sıfırın altında 12 dereceye kadar düşmesiyle süs havuzları buz tuttu.

Doğu Anadolu Bölgesinde önce ki gün etkili olan kar yağışı yerini soğuk hava ve buzlanmaya bıraktı. Bölgede etkili olan soğuk hava ile birlikte hava sıcaklığı gece Erzurum'da sıfırın altında 12 dereceye kadar düştü. Havuzbaşı Kent Meydanında ki süs havuzu ve kentte ki şadırvanlar buz tutarken vatandaşlar ise soğuk havadan korunmak için atkı ve eldiven giymeye başladılar.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bölge genelinde havanın parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah saatlerinde yer yer pus hadisesinin görüleceği, sıcaklığın ise mevsim normallerinde seyredileceği öğrenildi. - ERZURUM

Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:16 Kaygan zeminde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü - Haber
11:16 Ardahan beyaza büründü - Haber
11:15 Engelliler engelleri aşmak için toplandı - Haber
11:15 Berlin Filarmoni Piyanolu Dörtlüsü 8 Aralık'ta CRR'de - Haber
11:15 Araç muayenesi öncesinde dikkat edilmesi gereken 10 nokta - Haber
10:54 Gauguin'in "Te Bourao II" tablosu 10,5 milyon dolara alıcı buldu - Haber
10:34 Tüm vücudunu sedef saran hasta derdine Ankara'da çare arıyor - Haber
10:23 Nihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılıyor - Haber
10:20 Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor - Haber
10:20 VakıfBank'ın çoğunluk hissesi Hazine'ye devredildi - Haber
10:23 Nihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılıyor
10:20 Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor
10:20 VakıfBank'ın çoğunluk hissesi Hazine'ye devredildi
09:43 Emekli ve memurun alacağı maaş zammı netleşmeye başladı
14:32 Unicredit, 500 şube kapatacak ve 8 bin işçi çıkaracak
4.12.2019 11:24:51