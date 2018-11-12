Erzurum'da Tanıtım Günleri İstişare Toplantısı Yapıldı

12 Kasım 2018 Pazartesi 15:59



12 Kasım 2018 Pazartesi 15:59

Bursa ve İstanbul'da farklı tarihlerde düzenlenecek Erzurum tanıtım günlerinin istişare toplantısı gerçekleşti.Valilik toplantı salonunda Erzurum Valisi Okay Memiş'in başkanlığında düzenlenen toplantıda, tanıtım günleri kapsamında ön plana çıkarılması uygun görülen ürün, etkinlik ve tanıtım stratejileri ele alındı.Vali Memiş, toplantıda yaptığı konuşmada, şehrin en önemli markası olan Palandöken'in her iki organizasyonda da öne çıkmasını istedi.Kültürel varlıkların, tarımsal ve hayvansal ürünlerin tanıtımının da iyi yapılması gerektiğini ifade eden Memiş, şöyle konuştu:"Erzurum, kültürel ve tarihsel değerleri itibariyle önem teşkil eden şehirlerimizden bir tanesi. Ayrıca Türkiye'de gurbetçisi çok olan illerin başında geliyor. Yılda bir defa da olsa sıla hasreti çeken hemşehrilerimizle buluşmak adına vakıfların davetlisi olarak tanıtım günleri etkinliklerine katılıyoruz. Bu yıl 23-26 Kasım tarihinde Bursa'da, 28 Kasım-02 Aralık tarihlerinde ise İstanbul'da olacağız. Bizlere düşen görev ilimizi Bursa ve İstanbul'da en iyi şekilde temsil etmektir. Onun için kaymakamlarımız ve belediye başkanlarımız kendi ilçelerinde tanıtım günleri için öncülük edecektir. İlçelerimiz, kültürel değerlerini en iyi şekilde yansıtacak enstrümanlarla birlikte Bursa ve İstanbul'da olacak ve şehrimizi en iyi şekilde tanıtacaklar."Konuşmaların ardından Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu ile Kartal Erzurumlular Vakfı Başkanlığı yetkilileri, katılımcıları tanıtım günlerinde yapacakları faaliyetlerle ilgili bilgilendirdi.