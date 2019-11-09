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Erzurum'da Tarihi Aziziye ve Mecidiye tabyalarında ecdada saygı nöbeti

Erzurum'da Tarihi Aziziye ve Mecidiye tabyalarında ecdada saygı nöbetiERZURUM - Erzurum'da Osmanlı-Rus Savaşında Rus ve Ermenilere Karşı Verilen Mücadelenin Canlandırılması Bilincin Artırılmasına Yönelik Düzenlenen 9 Kasım Tabyalar Yürüyüşü Kapsamında Dağcılar ve Öğrenciler Aziziye ve...

09.11.2019 01:51 | Son Güncelleme: 09.11.2019 01:54

Erzurum'da Tarihi ve tabyalarında ecdada saygı nöbeti

ERZURUM - Erzurum'da Osmanlı-Rus Savaşında Rus ve Ermenilere Karşı Verilen Mücadelenin Canlandırılması Bilincin Artırılmasına Yönelik Düzenlenen 9 Kasım Tabyalar Yürüyüşü Kapsamında Dağcılar ve Öğrenciler Aziziye ve Mecidiye Tabyalarında Ecdada Saygı Nöbeti Tuttu.

Atak Doğa Sporları Kulübü Üyeleri ve Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Öğrencileri Tarihi Aziziye ve Mecidiye Tabyalarında Gece Yarısından İtibaren Nöbete Başladı. Mecidiye Tabyası İçinde Bulunan Kışlada Toplanan Sporcu ve Öğrencilere Etü Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr Murat Küçükuğurlu Tarafından 142 Yıl Önce Aziziye ve Mecidiye Tabyalarında Destanlaşan Mücadeleyi Anlattı.

Atak Doğa Sporları Kulübü Başkanı Çetin Bayram Bu Yıl 7. Sini Gerçekleştirdikleri Ecdada Saygı Nöbeti ile Gençlere Tarihi Bilinci Aşılamak Amacında Olduklarını Belirtti.

Daha Sonra Sporcular ve Öğrenciler Tabyaların Gözetleme Noktalarına Çıkarak Sabah Ezanına Kadar Nöbet Tuttu.

Etkinlikler Kapsamında Sabah Namazı Sonrası Erzurum Kent Merkezi'ndeki Tüm Camilerden Okunacak Selaların Ardından Erzurum Halkı Tabyalara Yürüyecek.

Erzurum'da Tarihi Aziziye ve Mecidiye tabyalarında ecdada saygı nöbeti

Mecidiye, Aziziye, Genel

Kaynak: İHA


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