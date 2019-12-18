Haberler » Güncel » Erzurum'da tarihi eser kaçakçılığı: 10 gözaltı - Haber

Erzurum'da tarihi eser kaçakçılığı: 10 gözaltı

Erzurum'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 10 kişi gözaltına alınırken, Bizans dönemine ait 101 adet gümüş sikke ele geçirildi.

18.12.2019 13:05 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:05Erzurum'da tarihi eser kaçakçılığı: 10 gözaltı
'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 10 kişi gözaltına alınırken, Bizans dönemine ait 101 adet gümüş sikke ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre, Erzurum Aziziye ilçesinden merkeze gelen bir araçta tarihi eser malzemelerinin bulunduğu istihbaratını alan Erzurum İl Komutanlığı ekipleri Ağrı-Erzincan Karayolu Erzurum Havaalanı mevkisinde şüpheli aracı durdurdu.
Ekipler tarafından araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada; Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 101 adet çeşitli çap ve ebatlarda gümüş sikke ele geçirildi.
Araçta içerisinde bulunan 4 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.
Öte yandan Çat'a bağlı Elmapınar Mahallesinde, izinsiz kazı yapıldığı bilgisinin alınması üzerine düzenlenen operasyonda 6 şüpheli şahıs ile birlikte, kaçak kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi. Yakalanan 6 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilirken ele geçirilen malzemeler ise Erzurum Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.
(İHA)

Jandarma, Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:15 Antalya 4 kişinin öldüğü kavşak genişletiliyor - Haber
16:15 Akdeniz zabıtasından, 'şırıngalı çikolata' denetimi - Haber
16:15 Şanlıurfa telabyad'da patlama 1'i çocuk 2 ölü, 4 yaralı - Haber
16:15 Uludağ'da iki arkadaşı arama çalışmalarında ceset bulundu - Haber
16:14 Eğlence mekânı çıkışı silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı (2) - Haber
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Haber
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Haber
14:14 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camilerden taburelerin neden kaldırıldığını açıkladı - Haber
13:36 Son Dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedeni bulundu - Haber
12:26 Büyükada'da merak uyandıran iki dev çukur - Haber
18.12.2019 16:18:43