26.06.2019 12:49
Haberler » Güncel » Haber

Erzurum'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Erzurum

Erzurum'da Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 3200 altın sikke ele geçirildi.

Erzurum 'da Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 3200 altın sikke ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Köprüköy ilçesinde yapılan istihbarat çalışmaları sonucu Ağrı 'dan kente gelen yolcu otobüsündeki bir yolcunun el çantasında arama yapıldı.
Aramada, el çantasında Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 santimetre çapında, üzerinde eski medeniyetlere ait figürler bulunan 3200 adet altın sikke bulundu.
Bu altın sikkeleri satmak için Bursa 'ya götürmek istediği belirtilen yolcu, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Ele geçirilen sikkeler ise Erzurum Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.
Kaynak: AA
ağrı , jandarma , bizans , erzurum , Güncel

Son Dakika Haberleri
15:37 Aşık Veysel Meslek Yüksek Okulu öğrencileri Kaymakam Pektaş'ı ziyaret etti
15:37 Güneydoğu'da bunaltıcı sıcaklar
15:36 Alabora olan kayıktaki 4 kişi kurtarıldı
15:36 Kuvvet komutanlarından gazeteci Alan ve Akit TV'ye dava
15:36 Bulgar turistler, Kayseri'yi beğendi
15:36 Vanlı öğrenci kitabının basımı için destek bekliyor
15:35 Alerjiye karşı 8 altın önlem