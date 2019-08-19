Haberler» 3. Sayfa» Haber

Erzurum'da terör operasyonu: 12 gözaltı

Erzurum'un Tekman ve Karaçoban ilçesinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen terör operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

19.08.2019 15:12 Erzurum'da terör operasyonu: 12 gözaltı
Erzurum'un Tekman ve Karaçoban ilçesinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen terör operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Karaçoban ve Tekman ilçelerinde örgütsel faaliyetlerde bulundukları ve kırsal alandaki terör örgütü mensuplarını övücü propaganda yaptıkları tespit edilen 12 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise bir kurusıkı tabanca, mermiler ve 6 av tüfeği ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. - ERZURUM

Erzurum, Tekman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:04   Kırklareli'de yasa dışı göç operasyonu
17:04   Elazığ'da 3 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi
17:03   Kağıthane'de bir inşaat firmasından pes dedirten yıkım
17:01   Bsikletliler, kafa kafaya çarpıştı
17:01   Psikolojik tedavi gören şahıs belediye personelini 4 yerinden bıçakladı
17:00   Muğla'daki yangınlarda sabotaj ihtimali
16:58   'Beni çöpe atın' yazılı notla ölü bulunan turistin komşuları şokta