Erzurum'da terör operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen terör operasyonunda 14 şüpheli göz altına alındı. 3. Sayfa Kaynak: İHA
Gece yarısı Karaçoban, Tekman ve İstanbul'da farklı adreslere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Karaçoban'da 8, Tekman'da 4, İstanbul'da da 2 şüpheli olmak üzere 14 şahıs gözaltına alındı.
Terör örgütü adına eylem ve faaliyette bulunmak ve terör örgütü propagandası yapmak iddiasıyla gözaltına alınan şahısların sorgularına devam edildiği öğrenildi. - ERZURUM