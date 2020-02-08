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Erzurum'da terör operasyonu

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Karayazı kırsalında gerçekleştirdiği operasyonda sözde eyalet sorumlusu terörist etkisiz hale getirildi.

08.02.2020 11:40 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:40Erzurum'da terör operasyonu
Erzurum Emniyet Müdürlüğü ve İl Komutanlığı ekiplerinin kırsalında gerçekleştirdiği operasyonda sözde eyalet sorumlusu terörist etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri Liste'de yer alan sözde Serhat Eyaleti Grup Sorumlusu 'Bager' kod adlı Ömer Oran çatışmada silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

Karayazı kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde İl Jandarma Komutanlığının desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, Terör Arananlar Listesi'nde 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri Liste'de yer alan sözde Serhat Eyaleti Karayazı Grup Sorumlusu 'Bager' kod adlı Ömer Oran silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçlerini bölgedeki operasyonunun devam etiği belirtildi. - ERZURUM

Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Karayazı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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