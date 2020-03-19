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Erzurum'da ticari işletmeler Kovid-19'a karşı dezenfekte ediliyor

Erzurum'da belediyelerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlattığı dezenfeksiyon işlemleri sürüyor.

19.03.2020 17:26 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:26
Erzurum'da ticari işletmeler Kovid-19'a karşı dezenfekte ediliyor
Erzurum 'da belediyelerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlattığı dezenfeksiyon işlemleri sürüyor.
Aziziye ilçesinde park bahçeler ile oyun alanlarının ardından Ilıca , Selçuklu ve Saltuklu mahallelerindeki ticari işletmeleri dezenfekte edildi.
Park bahçeler ve fen işleri müdürlüklerince ortak çalışma kapsamında ilçedeki bütün ticarethanelerin dezenfektesinin yapılması planlanıyor.
Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, yaptığı açıklamada, kamusal alanlarda yapılan dezenfekte çalışmalarının her alanda yapıldığını aktardı.
Konut ve özel mülkler dışında ilaçlanmadık tek bir yer kalmayacağının ifade eden Orhan, şöyle konuştu:
"Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ekiplerimiz 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. Ülke genelinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı bu seferberlik ilçemizde de aralıksız olarak sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları en elzem gereksinimdir. Bunların dışında bireysel olarak herkesin hijyen konusunda Sağlık Bakanlığımızın iletişim kanalları aracılığıyla duyurduğu kuralları uygulamalarını istiyoruz."
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Kaynak: AA

Etiketler : Aziziye, Erzurum, Ilıca, Güncel

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