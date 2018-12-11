Erzurum'da Tipi Hayatı Felç Etti

Erzurum
'da etkili olan kar ve tipi hayatı felç etti. Palandöken Kayak Merkezi
'nde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesi yer yer 3 metreye düştü.
Erzurum'da sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar giderek etkisini artırdı. Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesinde rüzgarın hızı saatte 60 kilometreye kadar çıktı. Kar
ve fırtına nedeniyle göz gözü görmezken, vatandaşlar ayakta durmakta güçlük çekti. Kısa sürede kar kalınlığı 10 santimi geçerken, araçlar buzlanma nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Özel bir firmada harita teknikeri olarak görev yapan Mustafa Kaya (26) ile Radvan Bingöl
(20), imar barışı için Palandöken'deki bir otelin ölçümünü yaparken zor anlar yaşadı. İstanbul
'dan ölçüm için Erzurum'a geldiklerini söyleyen Bingöl ve Kaya, zamanlarının olmadığı için kar ve fırtınada çalışmak zorundakaldıklarını bildirdi.
Deniz seviyesinden 3176 metre yüksekliğindeki Palandöken Ejder'de başlayan kar yağışı şehir merkezinde de etkisini gösterdi. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nden kurumlara gönderilen uyarıda, bugün saat 06.00'dan itibaren 13 Aralık
Perşembe günü saat 06.00'ya kadar Erzurum, Erzincan
, Kars
, Ağrı
, Ardahan
ve Iğdır
'ın Tuzluca
ilçesinde kar yağışı beklendiği belirtildi. Yağışların orta kuvvette (3-10 santimetre) ve yer yer kuvvetli (10-20 santimetre) olması ve Iğdır merkez ile Karakoyunlu
ve Aralık ilçelerinde yağışların kuvvetli yağmur şeklinde olacağının tahmin edildiği aktarılan açıklamada, meteorolojik uyarı doğrultusunda meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalmalar, tipi, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi. Meteoroloji, özellikle kara yolu geçitlerinde sürücülerin tedbirli ve dikkatli olmaları uyarısında da bulundu.
Palandöken,Kar,Erzurum
11 Aralık 2018 Salı 23:27