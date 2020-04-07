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Erzurum'da toplu taşıma araçlarına uyarılar asıldı

Erzurum'da toplu taşıma araçlarına uyarılar asıldı Sesiz kalan Erzurum havadan görüntülendi Korona virüs tedbirleri kapsamında Erzurum'da ki toplu taşıma araçlarına uyarılar asıldı.

07.04.2020 10:35 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:39
Erzurum'da toplu taşıma araçlarına uyarılar asıldı
Sesiz kalan Erzurum havadan görüntülendi
ERZURUM - Korona virüs tedbirleri kapsamında Erzurum'da ki toplu taşıma araçlarına uyarılar asıldı.
İçişleri Bakanlığının geçtiğimiz hafta yayımladığı Korona virüs Genelgesi ile toplu ulaşım araçlarına kapasitelerinin yüzde 50'sinden fazla yolcu taşımasına yasak getirildi. Yasağın ardından Erzurum'da ki toplu taşıma araçlarına uyarılar asıldı. Her iki koltuktan birine asılan uyarılarda " Güvenli mesafe için lütfen boş bırakınız" yazısı yer aldı.
Öte yandan tedbir amaçlı uyarıları dikkate alan Erzurumlular sokağa çıkmayınca cadde ve parkla boş kaldı. Havadan görüntülenen Erzurum'da Cumhuriyet caddesi ve civarında ki Lalapaşa meydanın boş kalması dikkat çekti. Erzurum’da toplu taşıma araçlarına uyarılar asıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Genel

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Erzurum'da toplu taşıma araçlarına uyarılar asıldı
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