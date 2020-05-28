Erzurum'da torpil operasyonu

Erzurum'da polis ekipleri tarafından toptancılarda yapılan aramalarda 16 kutu 640 adet Feza ibareli torpil, 194 kutu 7 bin 640 adet çeşitli markalarda torpil adı verilen patlayıcı madde ele geçirildi.

Erzurum'da torpil operasyonu
28.05.2020 17:14 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:19
Erzurum'da polis ekipleri tarafından toptancılarda yapılan aramalarda 16 kutu 640 adet Feza ibareli torpil, 194 kutu 7 bin 640 adet çeşitli markalarda torpil adı verilen patlayıcı madde ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Yakutiye ilçesine bağlı Ali Paşa Mahallesi'nde istihbarat üzerine polis ekipleri tarafından toptancılarda yapılan aramada 16 kutu 640 adet Feza ibareli torpil, 194 kutu 7 bin 640 adet çeşitli markalarda torpil adı verilen patlayıcı madde ele geçirildi.

Olayla ilgili K.T. ve O.K. isimle şahıslar gözaltına alınarak Gölbaşı Polis Merkezine intikal ettirildi.

Aramada ele geçirilen proteknik maddeler ise muhafaza altına alındı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Yakutiye, Erzurum, Polis, 3. Sayfa, Haber

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