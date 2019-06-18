18.06.2019 09:37
Haberler»3. Sayfa » Haber

Erzurum'da trafik kazası: 1 ölü

Erzurum

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, dün gece yarısında Ilıca yolu Et Balık Kurumuna 500 metre yakınlarında şehir istikametine seyir halinde olan Hilmi Gündüz yönetimindeki 25 EZ 261 plaka sayılı otomobile karşı yönden gelen Nadir Tok yönetimindeki 13 AAC 317 plaka sayılı hayvan yüklü tırın çarpması sonucu otomobilin sürücüsü Hilmi Gündüz (53) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza sonrası Tır şoförü Nadir Tok gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ERZURUM
Kaynak: İHA
Ilıca, Erzurum, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
11:43 Kocaeli'nde 31 yıl kesinleşmiş hapisle aranan cinayet zanlısı Aydın'da yakalandı
11:41 Ordu'nun ilçelerinde sağanak etkili oldu
11:41 Kayıp genç adamı arama çalışmaları sürüyor
11:30 Van'da terör operasyonu: 5 gözaltı
11:20 Sakarya'da yapılan denetimler sonucu 111 mobilet ve motosiklet trafikten men edildi
11:18 Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
11:11 Kanada'da şampiyonluk kutlamalarına gölge düştü: 4 yaralı