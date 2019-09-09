Haberler» 3. Sayfa» Haber

Erzurum'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Erzurum'un Uzundere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

09.09.2019 10:47 Erzurum'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
Erzurum'un Uzundere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Erzurum- Ardahan kara yolunda Turgut Arslan idaresinde ki 67 SG 125 plakalı kamyonet direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu takla attı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü Turgut Arslan olay yerinde hayatını kaybederken, biri ağır 6 kişi yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Erzurum'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kapanan kara yolu, aracın kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı. - ERZURUM

Uzundere, Erzurum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:14   Çanakkale'de orman yangını söndürüldü
12:11   İstanbul'dan başlayan kovalamaca Çorlu'da son buldu
12:11   Ukrayna'daki kazada biri Türk 4 kişi öldü
12:10   Çanakkale'de helikopterle havadan trafik denetimi
12:06   Üç katlı binanın ikinci katı alev alev yandı
12:06   Hakkari şehidi Sarı için tören düzenlendi
12:00   Bir haftada bin 420 kaçak göçmen yakalandı