Erzurum'da trafik kazası: 9 yaralı

Erzurum
'un Köprüköy
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Köprüköy ilçesi Güzelhisar
mevkisinde Y.K. idaresindeki 25 LN 634 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen B.T. yönetimindeki 41 LE 333 plakalı araç çarpıştı.
Kazada, sürücüler Y.K. ve B.T. ile araçta bulunan M.Ç, A.D, S.O, Ş.Ç, T.T, D.D, M.D yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Durumları ağır olan Y.K, ile Ş.Ç, buradaki müdahalenin ardından Atatürk Üniversitesi
Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
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