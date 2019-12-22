Haberler » 3. Sayfa » Erzurum'da trajikomik olay - Haberler

Erzurum'da trajikomik olay

Erzurum'da bir öğrenci konferans için gittiği salonda oturduğu sıraya sıkıştı.

22.12.2019 10:29 | Son Güncelleme: 22.12.2019 10:34 Erzurum'da trajikomik olay
'da bir öğrenci konferans için gittiği salonda oturduğu sıraya sıkıştı. Arkadaşlarının ve çevredekilerin yardımıyla sıradan çıkarılamayan öğrenci, gülme krizine girdi.

Erzurum'un ilçesinde bulunan Saltukbey Ortaokulunda bor ve nanoteknoloji konferansı için konferans salonuna giden öğrencilerden biri, salonda bulunan ikili sıraların arasına sıkıştı. Konferans bitiminde yerinden kalkamayan öğrencinin yardımına ilk olarak arkadaşları ve öğretmenleri koşsa da sıradan çıkarılamayan genç kız sinir krizi geçirerek kahkaha atmaya başladı. Tüm çabalara rağmen sıradan çıkarılamayan öğrencinin imdadına, son çare olarak okul görevlisi yetişti. Görevli, sıranın vidalarını açarak öğrenciyi sıkıştığı yerden güçlükle kurtardı. Sıkıştığı sıradan çıkan öğrenci ise koşarak salondan uzaklaştı. - ERZURUM

Palandöken, Erzurum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:48   Tedavide, laser uygulamasıyla başarılı sonuç - Haberler
11:47   Guatemala'da kamyon yolcu otobüsüne çarptı: 21 ölü - Haberler
11:43   Lise öğrencisinin ölümüne sebep olan sürücüye 15 yıl hapis cezası istemi - Haberler
11:41   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Hanuka Bayramı' mesajı - Haberler
11:40   Kılıçdaroğlu, 'Rüşvet' tartışmalarıyla ilgili Mansur Yavaş'a talimat verdi: Gereğini yap - Haberler
11:36   (Özel) E-5 Karayolu'nda ilginç olay - Haberler
11:29   AK Parti Gençlik Kolları, Binali Yıldırım'ın doğum gününü kutladı - Haberler
11:03   Danıştay, öğretmenevlerinde kadın ve erkeğin aynı odada kalması için nikah cüzdanı şartı koydu - Haberler
10:44   Türkiye, dünyada en çok bilimsel makale üreten ülkeler arasında 17. oldu - Haberler
10:35   Orta Amerika ülkesi Guatemala'da katliam gibi kaza! 20 ölü, 12 yaralı - Haberler
22.12.2019 11:55:53